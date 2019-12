Freddy Eikelboom in Stiften: ‘Ik denk niet dat een andere trainer het wel voor elkaar krijgt bij PEC’

VIDEOMoet er bij het sportief afglijdende PEC Zwolle ingegrepen worden? Ja, maar dan niet op de trainerspost maar elders in de organisatie, stelt Freddy Eikelboom - voorzitter van de supportersvereniging - in Stiften. ,,En ik denk dat de voorzitter zich daar bewust van is.”

Freddy Eikelboom reisde met ruim honderd supporters bijna 450 kilometer in de hoop om PEC Zwolle te zien overwinteren in de KNVB-beker. De voorman van de achterban schrok zich een hoedje toen hij zijn team afgedroogd zag worden door Fortuna Sittard. Het bekertoernooi, dat hij zijn club vijf jaar geleden nog zag winnen, kwam op de grauwe decemberavond ten einde. In de eredivisie gaat het niet veel beter. Halverwege de competitie staat PEC net boven de streep.

De andere kant van de medaille. Zo noemt de voorzitter van de supportersvereniging de sportieve malaise. ,,We hebben een paar jaar ver boven ons budget gepresteerd. Dat was hartstikke goed. Dit moment presteren we onder onze begroting. Het is underperformance. Je staat niet waar je thuishoort, maar je staat er wel omdat je er verdient te staan.”

Eikelboom heeft plaatsgenomen achter een tafel in ‘één van de mooiste supportershomes’ van Nederland. Even eerder hoorde bij binnenkomst het alarm afgaan en tot overmaat van ramp moest hij de accu van zijn mobiele telefoon ook eerst reanimeren. ,,Ik open het home nooit. Er zijn hier eigenlijk altijd vrijwilligers. Ik ben er bij elke wedstrijd en als we hier vergaderen met het bestuur of regulier overleg hebben”, zegt hij in de laatste Stiften, de voetbalrubriek van de Stentor, van 2019.

Darts

,,Heb je dat al gefilmd”, vraagt hij aan de cameraman, terwijl hij naar de herdenkingswand wijst. Achter hem hangen dartborden. ,,Er zijn hier ook wedstrijden. Klaverjassen wordt hier gedaan en er zijn activiteiten voor kinderen. Iedere week zijn we hier. De vrijwilligers zijn hier nog vaker dan thuis.”

Volledig scherm Freddy Eikelboom, voorman van de achterban van PEC Zwolle, roemt de vrijwilligers in het supportershome. ,,Zij zijn hier vaker dan thuis.” © De Stentor

De kleurrijke kantine doet vooral dienst als het thuis van de PEC-supporter, voor en na thuiswedstrijden. Of er de laatste jaren, waarin PEC steeds dichter tegen de degradatieplaatsen is gekropen, veel scherven zijn gesneuveld? ,,Bier wordt in plastic bekertjes geschonken. We hebben voorgesorteerd”, kaatst hij met een knipoog. ,,Zware woorden vallen wel.”

Gebrek aan energie

In en rondom het stadion galmen ook dit seizoen vooral negatieve klanken nu PEC, met John Stegeman als derde trainer in een jaar tijd, maar geen opmars te pakken krijgt en steeds meer moet vrezen voor een terugkeer naar de eerste divisie. Een breuk met de trainer ziet Eikelboom niet als oplossing om het sportieve verval tegen te gaan. Het voormalig bestuurslid van PEC zag Stegeman bij Heracles en Go Ahead Eagles (hij noemt de aartsrivaal ‘opwaarts aan de IJssel’) sterk presteren. Bovendien, constateert hij, liggen de problemen dieper.

,,Ik vraag me af of een andere trainer het wel voor elkaar krijgt. Dat denk ik niet. Ik denk dat het vooral in de groep zit. Onder John van het Schip werd hetzelfde gedrag en dezelfde mentaliteit getoond. De energie die erin gestoken moet worden, wordt er niet ingestoken. Vooral in uitwedstrijden. Onder Jaap Stam hadden we een kickstart maar werd de ploeg aan het eind na uitwedstrijden ook opgewacht. Er heerst binnen het elftal al langer een mentaliteit van: als we er één winnen, dan kunnen we er twee weggeven.”

Drie dagen voor hij in Sittard één van de dieptepunten van de laatste jaren beleefde, zag hij PEC bij vlagen nog wervelen tegen VVV. ,,Alsof het team een metamorfose had ondergaan”, zegt Eikelboom, die pleit voor rust en een grondige analyse van de ogenschijnlijk structurele problemen bij de club. ,,Het is gemakkelijk nu zondebokken aan te wijzen. Dat moeten we niet doen.”

Sandwichpositie

Eerder dit jaar was Eikelboom zelf als lid van het stichtingsbestuur nog medeverantwoordelijk voor het beleid waarmee PEC op de ranglijst afgleed. Sinds een jaar niet meer, ook omdat hij zich naar eigen zeggen wilde kunnen uiten als hij een ander gevoel had bij de dingen die hij zag.

,,Ik zat in een sandwichpositie. Ik zie dingen waarvan je zegt: dat is niet goed. Er moet wat gebeuren. Als bestuurslid ben je medeverantwoordelijk, maar dat betekent niet dat je het met bepaalde zaken eens bent. Dat ging over de organisatie, maar ook over spelers. Als voorman word ik meer gevoed vanuit emotie. Een bestuurslid denkt aan de lange termijn. Ik wil als supporter elke dag zien dat er gebikkeld wordt.”

Volledig scherm Eikelboom mist energie in het elftal van PEC Zwolle. ,,Er heerst binnen het elftal al langer een mentaliteit van als we er één winnen, kunnen we er twee weggeven.” © BSR Agency

Dat zag Eikelboom niet altijd. ,,Ik neem aan dat directie en bestuur niet blind zijn. Die zien hetzelfde. Het is alleen wel goed dat we niet elke dag een andere kant op gaan maar goed in de organisatie kijken wat beter kan. Er zijn veel mensen die al lang dezelfde functie bekleden. Zij doen alles wat ze gisteren ook deden. Dan krijg je hetzelfde resultaat. Misschien is het wel goed als er op bepaalde posities een frisse wind gaat waaien.”

PEC zet in op een topsportcultuur en als het aan de voorzitter van de supportersvereniging ligt, gaat die transitie niet alleen voor de kwakkelende hoofdmacht op. ,,Ik denk dat de organisatie daarin mee moet en dat de voorzitter zich ervan bewust is waar de kansen liggen om stappen te maken. Ik verwacht ook dat hij stappen zal zetten om dat voor elkaar te boksen. Voor mij is hij nog steeds de man die het moet doen.”