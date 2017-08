Freire bemachtigt werkvergunning; PEC huurt Argentijn van Manchester City

De komst van Nicolas Feire naar PEC is definitief rond. PEC huurt de Argentijnse verdediger voor twee seizoenen van de City Football Group, dat hem waarschijnlijk als speler van het Uruguayaanse Atletico Torque in Zwolle stalt nu bekend is geworden dat hij een werkvergunning zal krijgen.

PEC betaalt een deel van het salaris van Freire en in de huurdeal is bovendien een doorverkooppercentage opgenomen, waardoor de eredivisionist in de toekomst garen spint als de 23-jarige mandekker wordt doorverkocht.

De transfer van Freire, die dus vrijwel zeker door Atletico Torque (lees: City Football Group) wordt overgenomen van Argentinos Juniors, hing al geruime tijd in de lucht. Technisch directeur Gerard Nijkamp en voorzitter Adriaan Visser waren eerder deze maand in Manchester om de voorwaarden verder uit te werken en een huurovereenkomst te sluiten. Daardoor zijn de handtekeningen met potlood al gezet.

Toch kon Freire nog niet op het vliegtuig naar Nederland stappen. PEC Zwolle was de voorbije weken in afwachting van een werkvisum voor de beoogde versterking. Dat bleek zo zeker nog niet, waardoor de club voorzichtig schakelde naar alternatieven voor de dun bezette achterhoede. Vrijdagmiddag werd duidelijk dat de speler een werkvisum zal bemachtigen. Thomas Lam, die bij PEC Zwolle als plan B gold, stapt waarschijnlijk van Nottingham Forrest over naar FC Twente.

Met Freire krijgt John van ’t Schip de beschikking over zijn gewenste linksbenige centrale verdediger. De nieuwe hoofdcoach van PEC heeft zelf een belangrijk aandeel in de komst van de Argentijn. Door de contacten van Van ’t Schip bij de City Football Group werd Freire toch weer het voornaamste defensieve doelwit van PEC Zwolle. De oefenmeester werkte de afgelopen vier jaar in Australië bij Melbourne City, dat net als Manchester City onderdeel uitmaakt van CFG. Het voetbalbedrijf bekeek Freire al uitvoerig en besloot hem over te nemen van Argentinos Juniors en voor vier jaar vast te leggen. Door de concrete interesse van Van ’t Schip en PEC werd besloten hem de komende twee jaar in Zwolle verder te laten rijpen.