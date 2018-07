Freire naar Palmeiras: 'Nog nooit zo'n plek gezien in mijn leven'

Freire (24) poseerde woensdag in het groene shirt van Palmeiras, waar hij meer speelminuten hoopt te maken dan in Zwolle. Ook nam bij een kijkje in het trainingscentrum van de Braziliaanse club.

,,Ik ben onder de indruk", reageerde Freire op de site van zijn nieuwe club. ,,Ik kom uit Nederland en iedereen zegt dat alles in Europa beter is. Maar ik heb qua voetbal nog nooit zo'n plek gezien in mijn leven."