Freire scoort meteen in zijn eerste wedstrijd voor PEC Zwolle

Nicolas Freire maakte in de oefenwedstrijd zijn eerste minuten voor PEC Zwolle. De Argentijn kwam ook nog tot scoren, na negentien minuten kopte hij raak. Echt origineel was de verdediger niet met zijn doelpunt, de doelman van de Peter Barendse Academy werd in het stadion van PEC Zwolle liefst negen keer gepasseerd en kende geen prettige middag.