Gaat Van Polen meeste eredivisieduels voor PEC Zwolle spelen?

Bram van Polen dringt zaterdag de top 3 binnen van PEC Zwolle-spelers met de meeste eredivisieduels binnen. De aanvoerder zal tegen Excelsior zeer waarschijnlijk met zijn 178ste optreden Alex Kamstra evenaren. Ook oud-spelers René IJzerman en Alex Booy zijn te vangen, tenzij de verdediger Down Under gaat.

De teller van de 32-jarige Van Polen staat na bijna zes eredivisieseizoenen op 177 wedstrijden. Als hij tegen Excelsior zoals gebruikelijk zijn opwachting maakt, komt hij op gelijke hoogte met de nummer drie. Alex Kamstra kwam in de jaren '80 178 keer uit voor PEC Zwolle op het hoogste niveau. Ook de nummers 1 en 2 zijn voor de huidige captain te achterhalen. René IJzerman schopte het tot 192 eredivisieduels voor PEC. Recordhouder is Alex Booy. De voormalige middenvelder diende de Zwolse club 208 keer op het hoogste niveau.

Dat aantal lijkt Van Polen in het komende seizoen (dat zijn twaalfde zal worden) al te kunnen laten sneuvelen. De vleugelverdediger is elk voetbaljaar gemiddeld goed voor zo'n 30 wedstrijden, vrijwel allemaal als basisspeler. Hoewel hij in 2018 door een blessure vier wedstrijden van PEC miste, kun je gezien zijn fitheid stellen dat Van Polen het record van Booy vroeg of laat zal overnemen.

Ontsnappingsclausule

Maar waar zijn fysieke gesteldheid de routinier niet bij het hoogste aantal eredivisiewedstrijden in het shirt van PEC Zwolle weg lijkt te kunnen houden, doet een club uit Australië of de Verenigde Staten dat mogelijk wel. Van Polen verlengde zijn contract vorig jaar tot medio 2020 en heeft zodoende nog twee jaar om Booy te achterhalen, zou je zeggen. De kans bestaat echter dat een club buiten Europa hem deze zomer verleidt om gebruik te maken van de ontsnappingsclausule in zijn contract, die hem toestaat transfervrij te vertrekken.

Van Polen noemde het zelf al de 'Wout Brama-clausule'. Central Coast Mariners uit Australië kon vorig jaar, met dank aan het bijzondere voorbehoud in zijn contract, de voormalige ploeggenoot van Van Polen kosteloos overnemen van FC Utrecht. Het valt niet uit te sluiten dat ook de aanvoerder van PEC met zijn gezin een dergelijk, prikkelend avontuur aangaat. ,,Dit is mijn club. Maar iedereen heeft dromen. Voor mij is dat om nog eens in Australië of Amerika te voetballen. Ver weg in ieder geval. Een mooi land, een ander leven. Ik ben blij dat PEC me dat ook gunt", verklaarde hij de aparte clausule eerder in VI.

Laatste maand?

In die zin zou zijn laatste maand in Zwolle wel eens aangebroken kunnen zijn. De aanvoerder gaat daar zelf echter nog niet vanuit. ,,Er speelt nog niets en ik weet ook niet of het gaat gebeuren. Vooralsnog ga ik er gewoon vanuit dat ik komend seizoen voor PEC speel. Dat is ook prima, want ik heb niet voor niets verlengd", zei Van Polen na de nederlaag tegen Roda JC.