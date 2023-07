Gabi Caschili verruilt PEC Zwolle voor SC Cambuur

Van der Haar grijpt kans in voorberei­ding bij PEC Zwolle met beide handen aan: ‘Gaat zoals gehoopt’

Damian van der Haar (19) was dinsdagavond in het oefenduel tegen KV Westerlo trefzeker. De verdediger krijgt bij PEC Zwolle de kans in de voorbereiding en grijpt die gelegenheid graag met beide handen aan. ,,Het is aan mij om te laten zien dat ik er klaar voor ben.”