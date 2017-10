Geblesseerde Nijland moet plek tegen NAC weer afstaan aan Parzyszek

Nijland trainde begin deze week, na het gelijkspel bij Feyenoord waarin hij de hele wedstrijd speelde, nog gewoon mee bij PEC. ,,Dinsdag kreeg hij alsnog last van de lies. Toen is hij uitgestapt en behandeld. Na de vrije dag is hij gisteren weer gaan trainen, maar het voelde niet helemaal goed", legt trainer Johan van 't Schip uit. ,,Daarom houden we hem uit voorzorg een paar dagen aan de kant. Ook omdat we zijn situatie kennen. Hij heeft in de voorbereiding en in de eerste wedstrijden van dit seizoen al meer gespeeld dan vorig jaar. Hij staat er fysiek dus redelijk goed op, maar het duurt bij Stef wat langer. Dit is een kleine terugval, maar hopelijk kunnen we dat straks weer uitbouwen. Dinsdag (bekerduel met Kozakken Boys, red) verwacht ik hem er nog niet bij maar misschien kunnen we met hem toewerken naar het duel met ADO Den Haag volgende week."

Parzyszek

Het kwetsuur is een forse aderlating voor de blessuregevoelige Nijland, die eerder deze maand Parzyszek nog afloste en het voornemen had eens voor langere tijd de eerste spits van PEC Zwolle te blijven. De Pool was in de eerste zes wedstrijden basisspeler en krijgt in Breda een nieuwe kans om een eind te maken aan zijn doelpuntendroogte. ,,Sinds Piotr uit de basis ging, heeft hij uitstekend getraind. Hij oogde scherp. Het kan ook goed zijn om er even naast te staan als je bij een nieuwe club komt waar de verwachtingen hoog zijn. Dat ging misschien een beetje tegen hem werken. We weten dat we de eerste zes wedstrijden met hem ook goed gepresteerd hebben en hij weet ook wat we van hem verwachten."

Volledig scherm Piotr Parzyszek (m) in actie tegen De Meern © Pro Shots

Israelsson weer beschikbaar

Van 't Schip kan weer een beroep doen op Erik Israelsson. De Zweedse middenvelder is volledig hersteld van een hamstringblessure en begint op de bank tegen NAC. ,,Dat is een jonge, enthousiaste ploeg. Als je ze de ruimte geeft om te voetballen, ga je problemen krijgen. Ze hebben de eerste wedstrijden even moeten wennen aan de eredivisie. Nu zie je dat ze competitief zijn ondanks dat ze wat wedstrijden in het laatste kwartier hebben weggegeven. Wij moeten ons eigen spel spelen en hopelijk resulteert dat dan in een goed resultaat", besluit de coach.

Vijfde

PEC Zwolle bezet met vijftien punten de vijfde plek in de eredivisie. Het gepromoveerde NAC vergaarde vooralsnog zeven punten en vindt zich daarmee terug op de veertiende positie in de eredivisie. Martin van de Kerkhof is zaterdagavond de scheidsrechter als PEC in Breda op jacht gaat naar de eerste uitzege van het seizoen.