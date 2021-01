Geen AZ-thuis voor Misidjan: nieuwe aanvaller wordt vader en moet debuut voor PEC nog even uitstellen

PEC Zwolle-supporters die zaterdag al een eerste glimp van nieuwkomer Virgil Misidjan hopen op te vangen, moeten nog even geduld hebben. De 27-jarige vleugelaanvaller, overgekomen van 1. FC Nürnberg, staat op het punt om vader te worden en ontbreekt in de wedstrijdselectie voor AZ-thuis (aftrap 20.00 uur).

Vrijdagochtend, nog voordat de training begon, kreeg trainer John Stegeman een berichtje van Misidjan: de vliezen van zijn vrouw waren gebroken. ,,En er zijn belangrijkere dingen in het leven van voetbal”, zegt de Epenaar, die dus nog niet kan beschikken over de nieuwe buitenspeler.

Variëren

Desalniettemin is Stegeman blij met de komst van Misidjan, die een contract voor zes maanden heeft getekend in Zwolle. ,,We wilden graag een specifieke buitenspeler hebben. Iemand met een actie, die je op snelheid de diepte in kunt sturen. Zo’n speler hadden we echt nodig. We hebben tot nu toe voornamelijk middenvelders aan de zijkant gehad, maar het mooiste is dat je nu kunt variëren.”

Over de fitheid van Misidjan zegt de trainer: ,,Ja, hij is wel fit. De meeste jongens die in Duitsland hebben gespeeld, zijn op dat vlak redelijk onderlegd. Of hij speelklaar is, gaan we de komende periode bekijken.”

PEC is lang op zoek geweest naar een speler als Misidjan. ,,We waren een paar keer heel dichtbij. Gelukkig is het nu wel gelukt om iemand te halen. Ik ben er heel blij mee.” Stegeman bevestigt dat de Zwolse club de oren en ogen open houdt voor een tweede aanvallende versterking. ,,We zijn ons nog aan het beraden. Al vinden we ook dat de jeugd niet in de weg moet worden gezeten.”

Tedic terug naar Servië

Een eventuele nieuwe spits moet de absentie van Slobodan Tedic, die vlak voor de feestdagen een klaplong opliep, opvangen. De Serviër is inmiddels teruggekeerd naar zijn vaderland om te herstellen en mag sowieso een maand lang niks intensiefs doen. Aan het einde van de maand keert Tedic terug naar Zwolle om in het ziekenhuis een foto te laten maken. ,,Dan kijken we hoe hij ervoor staat”, zegt Stegeman.

Voor de trainer zelf is AZ-thuis het startsein voor zijn laatste half jaar als trainer van PEC. Voor de feestdagen besloot de directie het aflopende contract van Stegeman niet te verlengen. ,,Uit de evaluatie is gekomen dat we niet met elkaar verder gaan. Dat respecteer ik en daarna gaat de knop heel snel om. Voor mijn gevoel is het geen kwestie van uitzingen nu. Ik wil presteren met die elftal, daar ben ik voor aangesteld. We zijn redelijk op de goede weg met elkaar. Het is zaak om door te pakken en niet meer naar onderen te hoeven kijken.”

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Strieder, Huiberts, Clement; Saymak, Reijnders, Van Duinen.