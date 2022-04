Geen IJsselderby voor Thomas van den Belt en Mustafa Saymak, meespelen Oussama Darfalou onzeker

PEC Zwolle verloor in ruim dertig jaar slechts één keer in eigen huis een competitiewedstrijd van Go Ahead Eagles. Dat was in 2015, met Jeffrey Rijswijk als matchwinner. Duidelijke cijfers dus. Maar dat betekent volgens Schreuder niet dat zijn ploeg deze zondag ook de favoriet is. ,,Vergeet niet dat Go Ahead een heel goed seizoen draait. En wij een minder seizoen. Bovendien staan we nog altijd laatste.’’