Geen schade voor Ehizibue: rechtsback van PEC kan spelen tegen AZ

Zaterdag viel Ehizibue thuis tegen NAC Breda (0-0) uit met hamstringklachten. De schade is niet groot, bleek later. ,,Het was geen wissel uit voorzorg, want Kingsley had echt last”, zei Van ‘t Schip maandag na de besloten training. ,,Het was beter om hem eruit te halen. Na afloop is hij uitgebreid onderzocht en daaruit bleek dat er sprake is van een soort verkramping. Niet direct van een spierblessure. Het was afwachten tot vandaag, en dat ging goed. Kingsley is fit, heeft getraind en is klaar om te spelen.”