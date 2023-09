Geen speelminuten bij PEC, dat is voor Dean Huiberts best even slikken: ‘Hoop dat jullie eerlijk zijn’

Nederlaag met perspec­tief voor PEC Zwolle: ‘De jongens hadden succes verdiend’

Na de nederlaag tegen Sparta verloor PEC Zwolle opnieuw, dit keer van FC Twente (3-1). Dat terwijl de ploeg lang uitzicht had op een resultaat in Enschede. ,,Ik denk dat we hier prima op verder kunnen bouwen”, vindt trainer Johnny Jansen.