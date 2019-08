Geen uitstraling, geen stootkracht en geen punten voor PEC Zwolle

Trainer John Stegeman stelde donderdag tijdens het perspraatje dat PEC Zwolle wel meer meedogenloze spelers als nieuwkomer Thomas Bruns kon gebruiken. ,,Het zit ook in je hoofd. Wil je lijden en pijn hebben? Dit team heeft behoefte aan meer gifkikkers.” Wat de coach daarmee bedoelde, liet Etiënne Reijnen dertig uur later zien. Bij een voorzet hield de aanvoerder zijn hoofd in, waarna hij onbewust de kopbal van Vitessenaar Bryan Linssen blokte met zijn arm, op een plek waar deze niet hoorde te zijn. Penalty. In de herkansing benut door Tim Matavz. ,,Je moet gewoon met je mooie hoofdje naar de bal”, verweet Stegeman zijn te lieve aanvoerder.