Gehavend PEC Zwolle maakt het nog spannend tegen Feyenoord, maar verliest toch: 3-4

Het leek al snel gebeurd met PEC Zwolle zondagmiddag tegen Feyenoord. De Rotterdammers die in de laatste vijf seizoenen slechts één punt in Zwolle wisten te halen, beslisten het duel al vroegtijdig. Robin van Persie, in de basis bij Feyenoord, versloeg al binnen een kwartier spelen PEC-keeper Diederik Boer tweemaal. Maar in de slotfase werd het toch nog spannend toen invaller Piotr Parzyszek na een 1-4 achterstand tweemaal scoorde.

Hectisch

Na de hectische slotfase bleef PEC zonder punten achter. De schade opgelopen voor rust bleek te groot. Na de rust vergrootte Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi de marge tot drie, al had hij daar de hulp van Boer voor nodig. Die schatte het afstandsschot van El Ahmadi volledig verkeerd in en zag de bal via zijn handen zo het doel in verdwijnen.

Een minuut later was het al 1-3, toen Mustafa Saymak een van de eerste goede aanvallen van PEC Zwolle afrondde. De voorzet van de op rechts opstomende Kingsley Ehizibue was op maar, de afronding van Saymak precies.

Debutant in de basis

Bij de Zwollenaren debuteerde Sepp van den Berg in de basis. De verdediger, 16 jaar en 88 dagen oud, hield zich redelijk staande in de duels met Feyenoord-spits Nicolai Jorgensen. Met naast hem Nicolás Freire, die de in de warming up geblesseerd geraakte Philip Sandler verving. Van den Berg toonde aan geen angst te hebben voor zijn tegenstander, ging de duels vol aan, maar gaf ook nog eens leiding aan de achterste lijn van PEC. Als een volleerd leider wees Van den Berg waar zijn doelman Boer de bal weer in het spel kon brengen en coachte zijn medespelers.

Al was de basisdebutant, die vorige week al inviel tegen FC Groningen, wat ongelukkig bij de eerste twee doelpunten van Feyenoord. Bij de eerste treffer van de Rotterdammers liet rechtsachter Ehizibue Feyenoorder Jean-Paul Boëtius zo weglopen waardoor Van den Berg moest kiezen tussen Boëtius of Jorgensen. Hij koos voor het laatste waardoor Boëtius de voorzet kon geven die slim door Steven Berghuis terug kon worden gelegd op de vrijstaande Robin Van Persie. Die liet Boer kansloos: 0-1. Vijf minuten latern speelde Van den Berg Ryan Thomas aan op het middenveld, maar de Nieuw-Zeelander struikelde over de bal, verloor het duel van Boëtius die wederom een voorzet gaf. Deze keer was het Van Persie die direct kon scoren: 0-2.

Voor de openingstreffer had PEC zelf al de kans gekregen om de score te openen. Na gepruts in de Rotterdamse defensie kwam de bal via keeper Brad Jones zo voor de voeten van Youness Mokhtar, die op de rand van het strafschopgebied de bal over het doel lepelde.

Counter

Na de 1-3 drong PEC Zwolle nog wel aan, maar twaalf minuten voor het einde maakte Tony Vilhena een einde aan de Zwolse hoop. Feyenoord counterde, Berghuis ontsnapte aan de rechterkant aan buitenspel en zag de vrijstaande Vilhena niet over het hoofd: 1-4.

Boëtius vloerde vijf minuten voor het einde nog Ehizibue in het strafschopgebied, scheidsrechter Van Boekel wees naar de stip. De ingevallen spits Piotr Parzyszek liet vanaf elf meter Brad Jones kansloos: 2-4. De invaller gaf het Zwolse publiek drie minuten later nog hoop toen hij ook voor de 3-4 tekende na een scrimmage in het Rotterdamse doelgebied. Maar verder kwam de ploeg van trainer John van 't Schip niet.

PEC Zwolle – Feyenoord (0-2).

10. Robin van Persie 0-1, 15. Van Persie 0-2, 51. Karim El Ahmadi 0-3, 52. Mustafa Saymak 1-3, 78. Tony Vilhena 1-4, 85. Piotr Parzyszek 2-4 (strafschop), 88. Parzyszek 3-4.

Scheidsrechter: Van Boekel.

Gele kaart: Berghuis (Feyenoord)