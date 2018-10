Gehavend PEC Zwolle verzuimt Kuip-vloek te doorbreken (3-0)

Een gehavend PEC Zwolle heeft zichzelf na een loodzware zondagmiddag in De Kuip tekort gedaan. Ondanks alle personele problemen kreeg het elftal van trainer John van ’t Schip vooral na rust z’n kansen om de banvloek in De Kuip te doorbreken. Het gebeurde niet en dus won Feyenoord simpel: 3-0.

PEC Zwolle en scoren in stadion De Kuip, het blijft een ongelukkig huwelijk. De Zwollenaren staan al zeven wedstrijden droog in het Rotterdamse voetbalbastion en die negatieve reeks had op deze oktoberzondag vooral na rust maar zo doorbroken kunnen worden. Waar het in de eerste helft nog zo oppermachtige Feyenoord, met oud-Zwollenaar Calvin Verdonk in de basis, begon te klungelen, kreeg PEC Zwolle zo zijn kansen. Feyenoord-doelman Justin Bijlow groeide met reddingen op inzetten van Rick dekker, Mike van Duinen en Gianluca Scamacca uit tot Zwolse tot sta-in-de-weg, terwijl Thomas Lam op de kruising mikte. En dus blijft Dominggus LIm-Duan nog steeds de laatste Zwollenaar die - in 2004 - het net vond (7-1 verlies) in De Kuip.

Eerste helft

Na een aftastende openingsfase nam Feyenoord in de eerste helft de touwtjes stevig in handen en na tien minuten moest PEC-doelman Mickey van der Hart voor het eerst handelend optreden op een schot van Sam Larsson. Het was de voorbode van een Rotterdamse storm, want amper 180 tellen later waren Jeremiah St. Juste, Robin van Persie, Sam, Larsson en Nicolai Jørgensen dicht bij een treffer, maar Van der Hart hield zijn ploeg met prima reddingen op de been. Het bleek uitstel van executie. Op de fenomenale en doeltreffende knal van Jordy Clasie na 18 minuten was ook Van der Hart kansloos: 1-0. Het betekende voor Clasie zijn eerste Eredivisie-goal in De Kuip sinds eind 2014 tegen AZ.

Blessures

Helemaal als een verrassing kwam de zieltogende start van PEC Zwolle niet. De ploeg kreeg in de aanloop naar het treffen in Rotterdam te maken met personele malheur. Het op het laatste moment wegvallen van de geblesseerden Bram van Polen (knie) en Vito van Crooy (lies) waren een forse tegenvaller voor trainer Van ’t Schip, die ook Denis Genreau in de aanloop naar Feyenoord-uit al zag wegvallen in zijn selectie. Met Darryl Lachman, Zian Flemming en Gianluca Scamacca moest Van ’t Schip dus flink husselen met zijn basisformatie, die binnen het half uur Berghuis en Van Persie dreigend zag worden, terwijl Jörgensen de paal naast Van der Hart op zijn pad trof.

Pas na 33 minuten liet PEC Zwolle van zich horen. KIngsley Ehizibue kwam op de rechterflank door en vond basisdebutant Gianluca Scamacca. Het schot van de Italiaan was een prooi voor Feyenoord-doelman Justin Bijlow. PEC Zwolle beet wat meer van zich af en kwam met standaardsituaties wat vaker voor de Rotterdamse goal. Gevaar was er amper. Ja, aan de overzijde. Op slag van rust vond Jørgensen eerst Van der Hart, maar uit de hoekschop knikte de Deen tussen Thomas Lam en Scamacca de 2-0 binnen.

Kansen

De Italiaanse aanvaller was het die na de rust PEC Zwolle terug in de wedstrijd had kunnen helpen. Na een pass van Namli vond Scamacca keeper Bijlow op zijn weg naar succes. Het was de opmaat van een Zwols kansenkwartet tegen het slordig spelende Feyenoord, maar Bijlow capituleerde niet. Van der Hart deed dat een kwartier voor tijd wel, al was hij kansloos op het schot van Steven Berghuis: 3-0. Het betekende het slotakkoord in Rotterdam.

Feyenoord-PEC Zwolle 3-0 (2-0). 18. Jordy Clasie 1-0, 44. Nicolai Jørgensen 2-0, 73. Steven Berghuis 3-0.

Scheidsrechter: Mulder.

Toeschouwers: 46.500.

Gele kaart: St. Juste (Feyenoord).

Opstelling PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Lachman, Lam, Paal; Flemming (46. Tripaldelli), Hamer, Dekker (76. Bouy); Namli, Scamacca, Van Duinen.