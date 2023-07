Geluk bij een ongeluk voor Justin (12): hij heeft de primeur in deze speciale kamer in het ziekenhuis

PEC Zwolle onderuit tegen Feyenoord bij debuut Kenneth Vermeer

PEC Zwolle heeft het oefenduel tegen Feyenoord verloren. Het team van Zwollenaar Arne Slot was met 3-1 te sterk op Sportpark Smitshoek in Barendrecht, waar Tolis Vellios in de tweede helft voor het Zwolse doelpunt zorgde.