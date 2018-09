Gelukkig PEC Zwolle boekt eerste overwinning van seizoen

Met de eerste punten buitenshuis in 2018 is PEC Zwolle, dat in december vorig jaar tegen Willem II voor de laatste keer een uitduel wist te winnen (2-3), na vier speelronden eindelijk van de hatelijke nul af op het hoogste voetbalniveau van Nederland. Ook de rode lantaarn werd afgestaan aan Fortuna Sittard, de nieuwe hekkensluiter in de eredivisie.

Rentree

Bij PEC Zwolle maakte Thomas Lam zijn rentree. De 24-jarige verdediger kwam afgelopen week over van Nottingham Forest, dat hem twee jaar geleden nog transfervrij oppikte in Zwolle. De Finse international nam in Groningen de plek in van Darryl Lachman die de laatste weken niet bepaald een onuitwisbare indruk maakte. Bij PEC Zwolle ontbrak aanvoerder Bram van Polen in de basisformatie, waar PSV-huurling Kenneth Paal de voorkeur kreeg als linkerverdediger, waardoor Kingsley Ehizibue de aanvoerdersband om de arm kreeg. PEC Zwolle kreeg na een aftastende openingsfase de eerste kans van de wedstrijd. Mike van Duien vond echter keeper Sergio Padt op zijn weg. Aan de andere kant was Groningen gevaarlijk via Django Warmerdam. De oud-Zwollenaar strandde oog-in-oog met Mickey van der Hart op de prima reagerende goalie.

Warmerdam

Na twintig minuten leek Mateo Cassiera doorgebroken, Sepp van den Berg speelde met vuur door de gewezen Ajacied vast te houden, maar Cassiera vindt Warmerdam, die voorlangs schiet.

Het was sowieso de fase van Warmerdam, die steeds maar dreigend opdook voor Van der Hart. Na een klein half uur leek Warmerdam op weg naar de 1-0, maar was het wederom Van der Hart die PEC Zwolle op de been hield. Het elftal van John van ’t Schip wist amper gevaarlijk te worden. Pas na 43 minuten schoot PEC Zwolle voor de eerste keer serieus op de veste van keeper Sergio Padt. De lage schuiver van Clinbt Leemans is geen lastig karwei voor Padt, waardoor beide ploegen met 0-0 de rust haalden.

Volledig scherm FC Groningen-speler Django Warmerdam (r), in duel met Sepp van den Berg van PEC Zwolle. © Pro Shots

Italiaan

Na de pauze bracht Van ’t Schip de Italiaanse spits Gianluca Scamacca in de ploeg voor de eerder al met geel bestrafte Denis Genreau. De huurling van Sassuolo, die eerder al speelde voor Jong PSV, maakte zijn debuut in de eredivisie. Veel veranderde er niet in het Zwolse spel. Het doel van Padt leek schier onbereikbaar totdat Van Duinen profiteerde van een Gronings slippertje. Padt kon het schot van de Zwolse spits nog keren, maar de rebound werd in het dak van het doel geramd door Vito van Crooy: 0-1.

De 0-1 mocht dan tegen de verhouding in zijn, PEC Zwolle kwam beter in de wedstrijd. Amper twee minuten na het doelpunt had Scamacca zijn debuut al kunnen bekronen, maar Padt tikte de bal net naast het doel. Met de moed der wanhoop, maar zonder enig overleg probeerde FC Groningen de gelijkmaker te forceren. Het leverde amper uitgespeelde aanvallen op, laat staan serieuze kansen. PEC Zwolle bleef vrij simpel overeind, al was Warmerdam met een kopbal voorlangs nog dichtbij de gelijkmaker. In de slotfase werd het nog even hectisch voor de Zwolse goal, liepen de gemoederen hoog op, maar Van der Hart capituleerde niet en zorgde voor een bescheiden Zwols feestje in Groningen.

FC Groningen-PEC Zwolle 0-1 (0-0). 64. Vito van Crooy 0-1.

Scheidsrechter: Kooy. Toeschouwers: Gele kaart: Mahi, Zeefuik (FC Groningen), Paal, Genreau, Dekker (PEC Zwolle).