Genreau blesseert zichzelf en is twijfelgeval voor Feyenoord-uit

Of Denis Genreau de wedstrijd van PEC Zwolle tegen Feyenoord, zondagmiddag 14.30 uur, haalt, is nog maar de vraag. De jonge voetballer kampt met lichte knieklachten en sloeg de vrijdagochtendtraining over.

,,Tijdens het trainingskamp met de nationale ploeg van Australië schoot hij een bal verkeerd, hij heeft het eigenlijk zelf gedaan”, zegt trainer John van ’t Schip. Genreau kreeg vrijdag rust, in de hoop dat hij zondag in actie kan komen in Rotterdam.

Sepp van den Berg (rug) is er sowieso niet bij tegen Feyenoord. De verdediger hoopt volgende week, thuis tegen Heracles Almelo, zijn rentree te kunnen maken voor PEC Zwolle. Clint Leemans is wel fit en gaat met de selectie mee naar De Kuip. Hij begint hoogstwaarschijnlijk op de bank. ,,Clint is klaar om op te trainen”, meent Van ’t Schip.

Scoren

De Kuip is voor PEC Zwolle, kijkend naar de historie, geen plek om punten te pakken. Los van de memorabele bekerfinale tegen Ajax (5-1 winst) dan. Sinds de promotie in 2012 scoorde PEC geen enkele keer als het in competitieverband bij Feyenoord speelde.

Vorig seizoen was het tripje naar Rotterdam wél succesvol, toen PEC Zwolle verdiend een punt meenam. ,,Dat was een goede wedstrijd”, weet Van ‘t Schip nog. ,,Maar Feyenoord en PEC Zwolle zijn allebei veranderd. Het is in De Kuip nooit makkelijk, al zit er groei in de ploeg. Het vertrouwen is er door de goede resultaten van de laatste weken.”