Genreau gidst PEC Zwolle in vertraagd oefenduel langs Levante: 3-1

Noorse Vålerenga poogt Israelsson en PEC Zwolle van elkaar te verlossen

27 juli Aan de lijdensweg van Erik Israelsson in Zwolle lijkt een eind te komen. PEC onderhandelt met de Noorse club Vålerenga IF over een transfer van de 29-jarige middenvelder. Ook het Griekse Panionios ziet zijn komst zitten.