Gepasseerde Thy laat zich zien: ‘Scoren is altijd lekker, maakt niet uit waar’

,,Zoals altijd zal ik volle bak gaan om snel terug te keren in het team”, zei Thy dinsdagavond na de zege in Zeeland. Hij deed zijn verhaal in kleedkamer 1, de geïmproviseerde mixed-zone op het nostalgische sportpark van de amateurclub uit Hoek. ,,Het geeft een goed gevoel om twee keer te scoren. Dat is altijd lekker. Het maakt niet uit wanneer of waar.”

Thy: ,,We hebben in de tweede helft laten zien dat we kansen kunnen creëren en kunnen scoren. Voor rust hadden we daar meer moeite mee. Ik ben niet bang geweest dat we het niet zouden redden vanavond. We hadden de controle, hebben geen kans weggegeven en op een gegeven moment werden de spelers van Hoek moe. Dit is voor ons een belangrijke overwinning.”