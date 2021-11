Gervane Kastaneer knokte zich bij PEC terug in de basis. En door dit trio liet hij zich motiveren

Zoontje Jaelan

,,Voordat mijn zoontje werd geboren, inmiddels bijna drie jaar geleden, was ik niet altijd even serieus met mijn vak bezig. Niet dat ik er met de pet naar gooide, zeker niet. Maar het was ook niet zo dat ik er echt voor leefde. Zo verzette ik nauwelijks extra werk, trainde ik bijna niet voor mezelf en durfde ik niet altijd kritisch naar mezelf te kijken. Daarnaast ging ik regelmatig in discussie met de trainer, wat ook niet goed is voor je ontwikkeling.