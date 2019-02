Gewilde Van Ewijk zegt PEC Zwolle af, GA Eagles nog wel in race

PEC heeft Milan van Ewijk niet kunnen overtuigen de overstap naar Zwolle te maken. Een handvol andere profclubs, waaronder Go Ahead Eagles, is nog wel in de race voor de handtekening van de 18-jarige rechtsback van Excelsior Maassluis.

Van Ewijk had geen trek in de plannen van PEC, dat de verdediger een stageperiode aanbood en hem als high potential via de beloftenploeg wilde klaarstomen voor een plek in de hoofdmacht. De talentvolle Van Ewijk heeft na het afzeggen van PEC nog een handvol profclubs om uit te kiezen.

Bosvelt

Zo zag onder meer Paul Bosvelt hem afgelopen weekend met Excelsior Maassluis tegen HHC de eerste nederlaag in dertien tweededivisieduels leiden. De kans dat de technisch manager van Go Ahead Eagles aan de haal gaat met Van Ewijk, is klein. De amateur heeft ook aanbiedingen van Sparta, Excelsior en ADO Den Haag op zak. De verwachting is dat hij spoedig zijn krabbel zet onder een profcontract bij één van die clubs uit het westen.