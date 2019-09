Ghoochannejhad debuteert, maar kan verlies PEC in Duitsland niet voorkomen

Reza Ghoochannejhad heeft zijn eerste minuten in het shirt van PEC Zwolle gemaakt. De spits, die op de laatste dag van de transfermarkt werd vastgelegd, deed een helftje mee in het verloren oefenduel bij Arminia Bielefeld (2-0).

De Iraniër, die deze week terugkeerde in de eredivisie, verving halverwege de wedstrijd Jarno Westerman. De jonge vleugelspeler begon door afwezigheid van Dennis Johnsen (interlands met Jong Noorwegen) in de basis. Ook Marc-Olivier Doué startte, omdat Rick Dekker - net als routinier Etiënne Reijnen - vanwege een blessure achterbleef in Nederland.

Keihard toeslaan

PEC Zwolle speelde in Duitsland, in de verlaten Schüco Arena, een redelijk half uur, maar kwam daarna amper meer in het spel voor. Vlak voor rust sloeg Arminia Bielefeld met twee knappe doelpunten keihard toe: Jonathan Clauss en Fabian Klos scoorden (2-0). Tussen beide treffers in zag PEC middenvelder Gustavo Hamer uitvallen met - zo leek het - klachten aan zijn zij.

PEC kwam weliswaar niet in de buurt van een goed resultaat, maar trainer John Stegeman kreeg wat hij wenste: geen oefenwedstrijd tegen een derdeklasser uit de regio, maar tegen een buitenlandse ploeg die voor weestand kan zorgen. En dat deed Arminia Bielefeld donderdagmiddag.

Daar kon de nog niet helemaal fit ogende Ghoochannejhad niets aan veranderen. De oud-speler van SC Heerenveen en Go Ahead Eagles speelde in de tweede helft als linksbuiten, versierde nog een vrije trap, maar was niet in staat om zijn nieuwe club terug te brengen in de wedstrijd. Het was vooral wachten op de 3-0, die voorkomen werd door de lat en invaller Michael Zetterer.

Arminia Bielefeld-PEC Zwolle 2-0 (2-0). 38. Clauss 1-0, 43. Klos 2-0.