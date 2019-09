Ghoochannejhad na superdebuut nog niet klaar voor 90 minuten bij PEC Zwolle

Is de man van de vier doelpunten klaar voor negentig minuten tegen FC Groningen? Nog niet, stelt John Stegeman, trainer van PEC Zwolle. Of hij Reza Ghoochannejhad zaterdagavond (19.45 uur) in de basis laat beginnen, wil hij daarentegen niet vertellen.

De man van de week in Zwolle is zonder meer Ghoochannejhad, die vorige week zondag als invaller tegen RKC Waalwijk (6-2) vier keer scoorde, een 10 op rapport kreeg en de mensen in de Overijsselse hoofdstad weer deed stralen. En dus is de vraag: kan Reza een week later aan de aftrap beginnen?

Stegeman houdt die kaarten stevig tegen de borst, vrijdag na de middagtraining. ,,Hij is nog niet klaar voor 90 minuten. Al zou hij het wel 60 of 65 minuten kunnen volhouden. Het zou kunnen dat ik hem opstel, maar het zou ook kunnen dat ik hem niet opstel.” Of een nieuwe invalbeurt net als tegen RKC een wedstrijd compleet op z’n kop kan zetten? Stegeman lacht: ,,Ik weet niet of FC Groningen heel erg schrikt als Reza ineens langs de kant staat.”

Saymak

Wat voor Ghoochannejhad geldt, geldt in zekere zin ook voor Mustafa Saymak. De middenvelder is inzetbaar, maar nog niet voor een hele wedstrijd. ,,Beide jongens komen van ver, al is Mustafa net iets verder dan Reza”, stelt Stegeman. ,,Hij kan 70 tot 75 minuten spelen, als ik hem zou laten starten.”

Vito van Crooij en Yuta Nakayama zijn er nog niet bij tegen FC Groningen, dat drie plekken lager staat op de ranglijst (vijftiende) dan PEC. ,,Ik had gehoopt dat Yuta deze week ging aansluiten, maar hij heeft een operatie aan zijn verstandskies gehad. Dat is afgelopen weekend gaan opspelen. Vito heeft die trainingsweek wel gemaakt, maar is nog niet inzetbaar.” Pelle Clement stapte vrijdag voortijdig uit, maar de verwachting is dat hij gewoon kan spelen.