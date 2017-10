Gifkikker Dekker voert druk op: 'Ik ben op de goede weg'

Dekker was woensdag de 1-0 oefennederlaag tegen Vitesse al een kaartje aan het leggen in de bus, toen hij ontdekte nog wat vraagjes te moeten beantwoorden over zijn integratie in de hoofdmacht van PEC Zwolle na zijn zware kruisbandblessure. ,,Dat kaarten had ik ontzettend gemist in het jaar dat ik revalideerde. Tijdens het trainingskamp in Epe sloot ik voor het eerst aan bij de groep. Dat was weer even wennen. Nu is alles weer normaal.”

Nipte nederlaag

Op Papendal speelde Dekker woensdagmiddag zeventig minuten mee tegen de reserves van Vitesse. In de slotfase bezorgde Apeldoorner Thomas Oude Kotte PEC Zwolle een nipte oefennederlaag (1-0). Dekker is desondanks blij met de oefenwedstrijd. ,,Dit was voor mij weer een goede wedstrijd om minuten te maken. Laatste wonnen we met de beloften met 6-0 van Go Ahead Eagles. Daar had ik weinig aan. Nu is het een oefenduel, maar heb je te maken met meer weerstand. Ik voel me hartstikke goed. Ik heb geen reacties op de knie. Hoe meer ik speel, hoe beter. Ik probeer de druk op te voeren.”

Vertrouwen

Dat lukt Dekker aardig. De staf is te spreken over de spelverdeler die een gezonde dosis gif toevoegt aan het middenrif van PEC. In de eredivisie kreeg hij al de nodige speeltijd. In het laatste competitieduel, thuis tegen FC Groningen, bracht trainer John van ’t Schip hem na een uur in het veld voor de nog teleurstellende Erik Bakker. ,,Ik werd als eerste speler ingebracht. Daar spreekt dus wel vertrouwen uit, zeker. Tegen Feyenoord in de basis? We hebben veertien punten. De trainer hoeft dus niet veel te wisselen, maar ik denk wel dat ik op de goede weg ben.”

Oefenen

PEC trad in Arnhem aan met vrijwel de gehele basisploeg. Doelman Diederik Boer kreeg rust, Ryan Thomas oefent deze week met Nieuw-Zeeland tegen Japan en Mustafa Saymak, die deze week voor de tweede keer vader werd, begon op de bank. Zij werden vervangen door Mickey van der Hart, Dekker en Terell Ondaan. De meeste basisspelers werden halverwege al afgelost door beloften.