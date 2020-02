Glas bij PEC-coach Stegeman is halfvol: ‘Dit is het pad dat we moeten bewandelen’

Stegeman heeft alle reden om juist positief te zijn, zegt de coach na de besloten training van vrijdag. Hij somt op: PEC heeft in 2020 nog niet verloren. En in Waalwijk incasseert zijn ploeg wederom geen treffer. ,,Het glas is halfvol of het glas is halfleeg. Bij mij is het eerste het geval. Het hoeft niet altijd mooi. In de fase waarin wij zitten, is verliezen geen optie. We moeten punten schrapen. Het liefst boek ik resultaten op de meest geweldige manier, maar dat zit er niet altijd in. Zeker niet in dit systeem. Dit is het pad dat we moeten bewandelen.”

Verkeerde keuzes

Sinds de omzetting naar 5-3-2 is het bij PEC verdedigend degelijker geworden, maar aanvallend onmachtiger. Dat ziet Stegeman ook. De trainer geeft toe dat de Zwolse club vorige week in Waalwijk niet best voor de dag kwam. ,,Dat lag vooral aan de manier hoe we aan de bal waren. Slordig, verkeerde keuzes. De voorzetten waren niet goed, net als de bezetting voor het doel. De eerste 25 minuten na rust vond ik wel goed, maar dat is te weinig om in een hele wedstrijd een goed resultaat te halen.”

Neemt niet weg dat Stegeman het thuisduel met Feyenoord vol vertrouwen tegemoet gaat. Ook al verkeert de formatie van Dick Advocaat in prima vorm. ,,Als je naar de bookmaker gaat, vul je een 2'tje in. Feyenoord is al een tijd lang ongeslagen. Ik ben blij met een gelijkspel, maar er zit misschien wel meer in het vat.”

Huiberts twijfelgeval