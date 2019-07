Go Ahead Eagles en PEC Zwolle spelen mini-IJsselderby al vroeg in het seizoen

Jong PEC Zwolle en Jong Go Ahead Eagles spelen een halve competitie, wat betekent dat ze elkaar voor de winterstop eenmaal treffen. Daarna maakt de KNVB een herindeling. De poule bestaat in totaal uit elf clubs, met name uit het noorden en oosten van het land. Feyenoord is de enige vereniging uit het westen.

Schema Jong PEC Zwolle:

Schema Jong Go Ahead Eagles:

Maandag 12-8, 18.30 uur: FC Emmen-Go Ahead Eagles

Maandag 19-8, 18.30 uur: Go Ahead Eagles-PEC Zwolle

Maandag 26-8, 18.30 uur: SC Cambuur-Go Ahead Eagles

Maandag 16-9, 18.30 uur: Go Ahead Eagles-Feyenoord

Maandag 23-9, 18.30 uur: Heracles Almelo-Go Ahead Eagles

Maandag 30-9, 18.30 uur: Go Ahead Eagles-De Graafschap

Maandag 4-11, 18.30 uur: SC Heerenveen-Go Ahead Eagles

Maandag 25-11, 18.30 uur: Go Ahead Eagles-FC Groningen

Maandag 2-12, 18.30 uur: FC Twente-Go Ahead Eagles

Maandag 9-12, 18.30 uur: Go Ahead Eagles-Vitesse