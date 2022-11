Goudhaantje Taha glimt opnieuw bij PEC Zwolle: simpele zege in Breda

PEC Zwolle heeft op bezoek bij NAC Breda geen fout gemaakt. De formatie van Dick Schreuder won met 0-2 van de kwakkelende Brabanders. Younes Taha, toch al de man in vorm, vormde twee keer het eindstation van een prachtige aanval over de rechterkant.

Bij beide goals was Luis Görlich bovendien de aangever. Na een ruim half uur werd de Duitse wingback weggestuurd over de rechterkant, waarna hij goed opkeek en Taha bediende. Voor de derde wedstrijd op rij verzorgde de middenvelder de openingstreffer. Op slag van rust was de combinatie Görlich-Taha ook goed voor de 0-2, al mocht een groot deel van de credits voor die treffer naar Davy van den Berg, die met een schitterende panna en prima voortzetting aan de basis stond van die treffer.

De 0-2 ruststand was een logisch gevolg van het spelbeeld. Na een wat onwennig begin, waarin NAC via Jort van de Sande ook de eerste goede mogelijkheid bij elkaar had gevoetbald, had het ongewijzigde PEC de controle in Breda. Naast de twee treffers van Taha lieten ook Lennart Thy en Tomislav Mrkonjic mogelijkheden op een doelpunt liggen.

Hoewel ook na rust de eerste kans voor de thuisploeg was (Odysseus Velanas stuitte op doelman Jasper Schendelaar) wekte PEC vervolgens eveneens geen moment de indruk dat het de greep op de wedstrijd zou verliezen. Meerdere mogelijkheden op een derde treffer werden niet goed uitgespeeld, waardoor NAC in ieder geval cijfermatig nog enigszins in de wedstrijd bleef. Alex Plat rook een kleine twintig minuten voor tijd ook nadrukkelijk aan de aansluitingstreffer, maar de aanvoerder van de Bredanaars raakte de kruising. Invaller Gervane Kastaneer kreeg vlak voor tijd dé kans op 0-3, maar faalde van dichtbij na een vlijmscherpe counter. Een andere invaller, Darino Chirino, stond vlak voor tijd nog bijna aan de basis van de aansluitingstreffer met een te korte terugkopbal, maar kwam met de schrik vrij. Dichterbij kwamen de gastheren echter niet, waardoor PEC de drie punten relatief eenvoudig over de streep trok.

PEC zag ook concurrenten Heracles Almelo en MVV winnen, waardoor er aan kop van de Keuken Kampioen Divisie niet veel verandert. PEC blijft op de tweede plaats staan met twee punten achterstand op Heracles Almelo. De voorsprong op de Limburgse formatie is van dezelfde grootte. PEC komt pas op 12 december weer in actie, als Helmond Sport de tegenstander is.

