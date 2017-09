Gözübüyük arbiter bij Ajax-PEC Zwolle

Koppers geopereerd, verdediger pas in 2018 weer inzetbaar

16:29 De operatie van Dico Koppers is maandag goed verlopen. Desalniettemin zal de verdediger van PEC Zwolle pas in 2018 weer op het voetbalveld verschijnen. Koppers ging onder het mes in Isala, het ziekenhuis vlak naast het stadion.