Griekse verdediger (20) een week op proef bij PEC Zwolle

video Kingsley Ehizibue: Mijn liefde voor God krijg je nooit uit mij

24 juni Hij heeft de bijbel in zijn rugzak, lepelt voor elke wedstrijd dezelfde psalm op en heeft zich dit jaar aangesloten bij een beweging van gelovige voetballers. Dankzij Ballers in God investeert PEC Zwolle-verdediger Kingsley Ehizibue (23) weer meer in zijn geloof. ,,Met Hem aan mijn zij, voel ik me altijd rijk."