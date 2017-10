Grieperige Boer frustreert Rotterdam, pleziert Amsterdam en Zwolle

Met dank aan Diederik Boer (37) griste PEC zaterdagavond een zeldzaam punt mee uit De Kuip. De uitblinker dreef Feyenoord vooral na rust tot wanhoop en maakte zich daarmee nog populairder in Amsterdam en Zwolle. ,,Ik was twee dagen gammel”, onthulde de ervaren sluitpost bovendien na de doelpuntloze remise.

De speler die het eerste eredivisiepunt op bezoek bij Feyenoord met geweldige reflexen en ellenlange vertragingen in de tweede helft niet meer losliet, had in de dagen voor de ‘topper’ wel getraind, maar ook ziekjes thuis op de bank gelegen. Vrijdag wipte een speciale dokter langs na de training van PEC in Wijthmen. ,,Ik was twee dagen gammel. Ik had een keelontsteking. Alleen bij koorts zou ik niet keepen. Toen ik zaterdagmorgen wakker werd, voelde ik me stukken beter en wist ik meteen zeker dat ik kon keepen”, aldus Boer.

Plezier, vertrouwen en enthousiasme

Teamgenoten hielpen hun grieperige collega in de eerste helft een handje, want hij hoefde nauwelijks in te grijpen. ,,Toen speelden we heel behoorlijk”, stelde Boer. ,,Ze kregen vooral weinig grip op Younes Namli, die steeds naar binnen trok. Wij kregen ook de grootste kans via Stef Nijland.”

In die openingsfase liet PEC zien waarom het de vierde plek bezette, hoe het dit seizoen meteen vier thuiszeges boekte en waarom Het Legioen meer weerstand dan in voorgaande jaren kon verwachten. Voormalig Feyenoord-coach Gertjan Verbeek omschreef dat al treffend: ,,PEC heeft een opgaande lijn te pakken door met plezier, enthousiasme en vertrouwen te voetballen.”

Volledig scherm Feyenoord-speler Nicolai Jorgensen (r) baalt terwijl PEC Zwolle-keeper Diederik Boer (l) juicht Diederik Boer PEC Zwolle. © Pro Shots / Niels Boersema Vervloekt in Rotterdam, geliefd in Amsterdam

Titelhouder of niet, PEC wenste in De Kuip niet van het gebruikelijke, aanvallende strijdplan af te wijken. Daarmee hield het Feyenoord driekwart wedstrijd aardig van het doel. In de laatste twintig minuten was het ineens alle hens aan dek en hapte PEC naar adem. Doelman Boer verschafte zijn collega’s lucht als hij weer eens alle tijd nam om de bal bij een doeltrap terug in het spel te brengen. Tot woede van de Feyenoord-aanhang. ,,Het hoort erbij. Ik hoor dat gefluit wel. Het heeft denk ik ook met mijn verleden bij Ajax te maken. Ik heb hier toen ook een Klassieker gekeept. Toen was de sfeer nog heter en grimmiger. Ik hou er wel van. Appjes uit Amsterdam? De eerste bedankjes zijn al binnen ja”, bevestigde de routinier met een brede grijns.

Die bedankjes kwamen waarschijnlijk van Ajacieden Nick Viergever en Joël Veltman, die mede dankzij de vertragingen en reflexen van hun kaartvriend en oud-teamgenoot aartsrivaal Feyenoord een week voor de Klassieker achterhaalden. Jörgensen, Toornstra, Berghuis, allemaal moesten ze hun meerdere erkennen in de nuchtere, geroutineerde doelman. ,,Het leek aan het eind wel een schiettent op de kermis. De bal ging alle kanten op. Een paar schoten werd geblokt en ik pakte er ook een paar. Part of the job, hè. Het is mijn werk.”