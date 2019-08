Groen licht voor PEC; Speelgerechtigde Bruns kan debuteren op oude nest

PEC zette deze week de overschrijving in gang en kreeg donderdagmorgen groen licht van de KNVB om de nieuwkomer meteen op te stellen. De kans dat hij na de vrijgave vrijdag tegen Vitesse ook debuteert voor de Zwolse eredivisionist is aanzienlijk, aangezien Bruns woensdag tijdens zijn eerste training al tussen de vaste waarden werd geposteerd door trainer John Stegeman.

Bruns werkt donderdagmiddag de afsluitende training af met PEC Zwolle. Dan zal waarschijnlijk duidelijk worden of de spelmaker tegen Vitesse vrijdagavond ook daadwerkelijk in de basis begint. Naast de nieuwkomer lijken de van blessures herstelde Gustavo Hamer en Pelle Clement morgenavond in Arnhem (20.00 uur) eveneens aan de aftrap te verschijnen.