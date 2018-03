Groepsgesprek bij PEC moet leiden tot bliksemstart tegen Feyenoord

Maar eerst wacht Feyenoord-thuis, een wedstrijd die ook Stef Nijland niet gaat halen. De liesklachten van de aanvaller zijn inmiddels doorgetrokken naar zijn buik. Nijland onderling deze week een mri-scan, maar daar is PEC Zwolle niets wijzer van geworden. Aanvoerder Bram van Polen is afwezig door een schorsing.

Groepsgesprek

Ondanks de mindere fase die PEC Zwolle doormaakt, gaat de ploeg het treffen met de regerend landskampioen uit Rotterdam met vertrouwen tegemoet. Het groepsgesprek van maandag is Van 't Schip namelijk goed bevallen. Spelers die wilden, mochten hun zegje doen. Onder meer over de manier waarop PEC Zwolle aan een wedstrijd hoort te beginnen. ,,Dat hebben we aangescherpt", aldus Van 't Schip. ,,De intentie op de training was deze week goed, al is dat natuurlijk geen garantie voor een overwinning."