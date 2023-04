Groot feest in Zwolle! PEC flikt het en promoveert naar eredivisie

Juichend en springend stonden aanvoerder Bram van Polen en zijn ploeggenoten vrijdagavond voor de 450 supporters in het uitvak. Vol in de hekken. Het feest bij PEC Zwolle was groot nu de terugkeer naar de eredivisie een feit is.

Hoe anders was dat ruim elf maanden geleden. Toen stond Van Polen op Het Kasteel ook voor een uitverkocht uitvak, in de stromende regen vechtend tegen de tranen. Na de 2-0 nederlaag bij Sparta Rotterdam was het doek definitief gevallen voor de club. Hij bood zijn excuses aan richting al die mensen die werden teleurgesteld, de supporters, maar ook het personeel dat moest vertrekken.

Frisse moed

Die teleurstelling van toen heeft PEC snel achter zich gelaten. Met frisse moed werd begonnen aan het nieuwe seizoen met een vrijwel compleet nieuwe selectie, nadat achttien spelers vertrokken. Met wat geluk schoot de ploeg gelijk goed uit de startblokken, wat de ideale start opleverde: vijftien punten uit vijf wedstrijden.

Op die goede basis kon het team van Dick Schreuder verder bouwen. Het hele seizoen bleef de ploeg op koers voor promotie. De vraag was vanaf het begin van het kalenderjaar dan niet of, maar vooral wanneer Zwolle de terugkeer naar de eredivisie kon vieren.

In eigen hand

Dat feestje kwam er in Almere, nadat er al twee keer eerder gehoopt was promotie. De eerste kans was in Eindhoven, waar PEC Zwolle zelf met 4-2 onderuit ging. Zondag kon PEC promoveren als Almere won van ADO Den Haag, maar de Almeerders wisten zich na een 2-0 achterstand terug te knokken naar 3-2. Nu had PEC Zwolle promotie voor het eerst in eigen hand, bij een gelijkspel of overwinning was de terugkeer naar de eredivisie een feit.

Dat resultaat halen bij de nummer drie bleek moeilijker dan gedacht. Almere kwam er in de eerste helft een aantal keer gevaarlijk uit en had de eerste kans via Álvaro Peña. PEC was via Dean Huiberts en Lennart Thy dichtbij de openingstreffer. Het echte geweld kwam niet van het veld, maar vanuit de lucht: een hevige onweersbui zorgde ervoor dat de wedstrijd twintig minuten stillag.

Kopbal Van den Belt

Twintig minuten voor tijd brak Stije Resink de wedstrijd open door de 1-0 op het scorebord te zetten en even moest iedereen vrezen dat de promotie nog een week werd uitgesteld, maar Thomas van den Belt maakte snel een einde aan die onzekerheid door de 1-1 binnen te koppen.

Hierdoor kan het vizier op het volgende doel: het kampioenschap. Al zal iedereen bij PEC Zwolle ondanks het feest stiekem balen van het verlies van twee punten in de titelrace.

Almere City FC-PEC Zwolle 1-1 (0-0). 72. 1-0 Stije Resink, 75. 1-1 Thomas van den Belt

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Van Hintum; Taha (46. Chirino), Van den Belt, Thomas (80. Kersten), D. van den Berg (71. Fontana); Medunjanin (87. Kastaneer), Huiberts; Thy (71. Vellios).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.