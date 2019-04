Grootste zege in jaren in ‘minste’ duel van 2019: Deze spelers geven opmars PEC Zwolle gestalte

Jaap Stam zet PEC Zwolle op scherp: Spelers moeten kritischer naar elkaar zijn

29 maart Na de vrijdagtraining zat de selectie van PEC Zwolle in een hoefijzer om Jaap Stam heen. De hoofdtrainer zette de spelersgroep op scherp en eiste in een tirade van ongeveer tien minuten dat de spelers elkaar kritischer benaderen. ,,Soms vind ik ze niet kritisch genoeg naar elkaar", legde de coach uit in aanloop naar het sleutelduel met FC Emmen (zondag, 14.30 uur).