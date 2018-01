Grote señor brengt nieuwe offers in Zwolle

Nicolás Freire (23) is reserve bij PEC Zwolle, maar heeft in Argentinië voor veel hetere vuren gestaan. Voor het eerst doet de verdediger zijn verhaal. Over een mekkerende buurvrouw, de geste van legende Riquelme en zijn ambities in het gedroomde voetbalcontinent Europa. ,,Natuurlijk kan PEC Zwolle kampioen worden."

Op de verjaardag van zijn moeder is Nicolás Freire op 16 november voor een felicitatie ineens aangewezen op zijn telefoon. De Argentijnse verdediger mist zijn familie, maar het verlangen naar het thuisfront verleent in Zwolle al maanden voorrang aan het verwezenlijken van zijn Europese droom. Dat Freire het beloofde voetbalcontinent heeft bereikt, is een extra reden om zich tot zijn moeder te richten. Hij stuurt haar een emotioneel bericht waarin hij haar niet alleen feliciteert, maar ook bedankt. Het bedankje is voor een gesprek dat hij jaren geleden had met zijn steun en toeverlaat. ,,Zonder dat gesprek met haar was ik niet waar ik nu ben."

Freire is ontroerd, blijkt ook als hij met de in zijn handpalm geklemde mouw de opkomende tranen bedwingt. Die ontroering is pas te begrijpen als je zijn levensverhaal kent. Een leven dat in Argentinië al vroeg volledig in het teken van voetbal stond.

Tuinslang

Freire wordt geboren op 18 februari 1994 in Santa Lucia, een klein dorp in de verre binnenlanden van Argentinië. Hij is de tweede zoon. Zijn broer Juan Ignacio is dan al twee jaar oud. Veel later komt zusje Milagro daar nog bij. Vader Omar werkt in een fabriek voor schoonmaakmiddelen, moeder Mariel Gomez is kleuterjuf. Het gezin heeft het niet breed en besluit te verhuizen naar Mendoza, een grote stad, gelegen aan de voet van het indrukwekkende Andesgebergte dat Argentinië scheidt van Chili. Ook daar gaat Freire naar school en grijpt hij thuis meteen naar zijn bal. In Santa Lucia is hij iedere middag met zijn vriendjes te vinden op het grasveldje dat ligt ingeklemd tussen de appartementen. ,,Een van de buurvrouwen was een enorme zeurkous. Haar tuintje grensde aan het grasveld. Ze wilde daarom niet dat wij er voetbalden. Op een dag was ze zo kwaad, dat ze ons met een tuinslang begon nat te spuiten. Wij voetbalden eerst vrolijk verder." Als Freire uiteindelijk zeiknat naar huis sloft, vraagt zijn vader - net thuis van werk - waarom hij doorweekt is. 'De buurvrouw wilde niet dat we voetbalden.' Pa trekt meteen een paar voetbalschoenen aan en klopt aan bij de buurvrouw. 'Ik ga ook met die jongens voetballen. En nu?' Van de buurvrouw hebben ze geen last meer gehad. Freire lacht: ,,Ik kon niet zonder voetbal."

Einde voetbaldroom

Dat blijkt een paar jaar later als hij op 13-jarige leeftijd rigoureus voor de bal kiest. Hij gaat op dik 1.000 kilometer van zijn familie in de zuidelijke stad Comodoro Rivadavia voetballen bij de voetbalschool Club CAI. Zijn familie zoekt hem af en toe op in zijn pension. Als hij na een jaar zijn scheenbeen breekt, spoeden zijn ouders zich naar het zuiden om hun zoon op te halen. Ze denken dat zijn voetbaldroom is geëindigd, maar Freire wil van geen stoppen weten. ,,Ik zei dat ik nog in de Primera Division zou gaan voetballen." Acht maanden duurt de revalidatie. De zelfstandige Freire wordt mentaal gevormd en leert te bikkelen. Hij voetbalt nog twee jaar in de opleidingsschool van Club CAI als topclub River Plate hem op 16-jarige leeftijd ontdekt.

Bij zijn favoriete club denkt Freire zijn droom te realiseren, maar de talentvolle verdediger komt een half jaar niet verder dan trainingen. Hij snapt er niets van. Eerst de beenbreuk, nu de uitzichtloze situatie bij River Plate. Als hij even bij zijn familie in Mendoza is, zegt hij te willen stoppen.

Quote We vochten tegen degradatie. We moesten nog zes wedstrijden, waarvan we er geen mochten verliezen.

Dan volgt het doorslaggevende gesprek met zijn moeder. Ze herinnert hem aan al zijn opofferingen, zijn tijd als kind in het voetbalpension in Comodoro, de horrorblessure die hij overwon en zijn liefde voor voetbal. Nooit hebben ze hem gepusht, maar nu zegt zijn moeder dat hij moet doorzetten. Freire gaat terug naar Buenos Aires. Het is alsof zijn gebeden zijn verhoord: hij wordt opgesteld als het jeugdelftal speelt tegen Newell's Old Boys in Rosario. Zijn familie zit op de tribune. Het wordt 1-1. Freire gaat er niet meer uit. Zijn team wordt kampioen. Om te blijven, moet de huurling zijn spelerspas kopen, maar Freire heeft geen geld. Hij hoopt op een contract. Tevergeefs. ,,Dat deed zeer. River Plate was mijn droomclub." Argentinos Juniors meldt zich wel. De voormalige club van Maradona, van Redondo en van Riquelme, spelend op het hoogste niveau. Freire debuteert op 19-jarige leeftijd uitgerekend tegen titelfavoriet Boca Juniors. Freire glundert: ,,Ongelooflijk. Het werd 1-1. Ik speelde goed en bleef staan. We vochten tegen degradatie. We moesten nog zes wedstrijden, waarvan we er geen mochten verliezen." Dat lukte. Freire lepelt de uitslagen en tegenstanders moeiteloos op. ,,De laatste wedstrijd was tegen Newell's Old Boys. Zij waren net kampioen geworden, 60.000 man op de tribune. Iedereen feestte. We wonnen met 0-2. Kippenvel."

Het seizoen erop incasseert Argentinos Juniors met Freire in de defensie in de eerste zes duels geen enkele treffer. De club eindigt op de achtste plaats. Dan volgt een dramatisch jaar, waarin Freire veelvuldig geblesseerd is en Argentinos Juniors degradeert. Verloren zoon Juan Roman Riquelme wordt gehaald als verlosser. De voormalige international en spelmaker van FC Barcelona is niet alleen de beste met wie Freire ooit speelde, Riquelme blijkt ook over een gouden hart te beschikken. Amper gearriveerd vraagt de vedette de maten van alle jeugdspelers op, om de gehele jeugdtak van de club vervolgens van een gloednieuw paar voetbalschoenen te voorzien. Met Riquelme promoveert Argentinos Juniors, maar coaches en dragende spelers komen en gaan. Het team valt uit elkaar, tot Gabriel Heinze wordt aangesteld als trainer.

Clubjongen

De voormalige verdediger van Real Madrid en Manchester United schuift de aanvoerdersband op advies van de spelersgroep om de arm van de dan pas 22-jarige Freire. Wat dat zegt over zijn persoonlijkheid? Freire vergelijkt het met Bram van Polen bij PEC. ,,Spelers kiezen vaak een clubjongen met het juiste temperament. Ik was er al vier jaar. Ik voelde het vertrouwen."

Een jaar later melden grote Argentijnse clubs als Newell's Old Boys en Rosario zich voor Freire, maar de leergierige linkspoot wil naar Europa om zich verder te ontwikkelen als voetballer. Dat gaat moeilijk in zijn vaderland, weet hij. ,,Argentinië is een mooi, maar ook een onrustig voetballand, met heftige emoties."

Freire wordt ingelijfd door de City Football Group, een gigantisch voetbalbedrijf met Manchester City als vlaggenschip en veel zusterclubs, zoals Atlético Torque. Die club kent Freire amper, maar dat weerhoudt CFG er niet van hem daar onder te brengen, om hem vervolgens te verhuren. De Spaanse clubs Girona en Malága zijn een optie, maar PEC Zwolle bevalt hem als hij op het internet naar beelden speurt. Hij ziet zijn nieuwe club in 2014 Ajax verslaan in de bekerfinale.

,,Ik zag Ajax in de Europa League-finale met het jongste elftal ooit spelen. Dat vond ik zo geweldig. Die gemiddelde leeftijd bij Nederlandse clubs maakte grote indruk op me."

Zijn nieuwe bestemming bevalt hem nog altijd goed. ,,Ik heb hier in vijf maanden al veel geleerd'', aldus de Argentijn. Freire spreekt geen woord Engels als hij in september bij PEC aan zijn tweejarige uitleenperiode begint. Inmiddels kan hij zich voor iedereen verstaanbaar maken. Want, zo vindt hij: ,,Communicatie in het veld is zeer belangrijk." Teamgenoten lopen met hem weg. Freire is nieuwsgierig, zelfkritisch en grappig tegelijk. 'Werken' roept hij net nadat hij het Nederlandse woord heeft geleerd en langs de kantoren in het stadion loopt. De overstap van een 'agressieve' naar een 'dynamische' competitie vergt wat dat betreft meer aanpassingsproblemen. Freire kwam in de laatste vijf competitieduels, mede door een enkelblessure, niet in actie voor PEC. Vooral aan de bal en in de communicatie moet hij nog stappen maken. Zorgen? Verre van. Hij verliest zelden een duel en trainers en teamgenoten verwachten dat hij ook als winnaar uit de strijd met de reservebank zal komen. Dat voel je, zie je en hoor je dat bij Freire. Helemaal nu je weet welke opofferingen hij heeft gedaan en welke tegenslagen hij overwon.

Quote Ik wil kampioen worden en de beker winnen met PEC. Of dat kan? Natuurlijk