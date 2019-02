Guardiola neemt voormalig PEC-verdediger Sandler op in Champions League-groep

Voor Philippe Sandler gloort een debuut in de Champions League. De voormalige verdediger van PEC Zwolle is door Pep Guardiola opgenomen in de definitieve selectie van 22 spelers waarop de trainer een beroep kan doen als Manchester City het later deze maand in de achtste finale van het kampioenenbal opneemt tegen Schalke ‘04.