Guardiola wil PEC Zwolle-speler Sandler helpen betere speler te worden

VideoPep Guardiola, succescoach van Manchester City, verwelkomt Philippe Sandler op de eerste training van het nieuwe seizoen. De verdediger van PEC Zwolle wordt overgenomen door de Engelse landskampioen en mag in de voorbereiding proberen een plek in de selectie af te dwingen. ,,Soms word je verrast", zegt Guardiola.

De Catalaanse tacticus ging in een interview met Ziggo in op het indrukwekkende seizoen, waarin hij met Manchester City met 100 punten en 105 doelpunten beslag legde op de Engelse landstitel. Guardiola had daarbij veel nationaliteiten, maar geen Nederlanders aan boord. ,,Ze zijn te duur", zei hij met een knipoog, waarna hij er nog een grap uitgooide. ,,Ik heb in mijn loopbaan als speler veel Nederlandse teamgenoten en trainers gehad. Daarom heb ik nu genoeg van ze."

Potentie

Philippe Sandler is de eerste Nederlander sinds Arjen Robben bij Bayern München met wie de Spaanse oefenmeester weer gaat werken. Sandler is door Manchester City voor 2,5 miljoen euro - bedrag dat door bonussen verdubbeld kan worden - overgenomen van PEC Zwolle. Hoewel de deal en het vierjarige contract voor de 21-jarige verdediger nog altijd wereldkundig gemaakt moeten worden door beide clubs, is al wel duidelijk dat Sandler de voorbereiding mee zal draaien met de kampioen van de Premier League. Van daaruit wordt gekeken of de getalenteerde mandekker blijft of verhuurd zal worden, weet Guardiola.

PEC Zwolle-verdediger Philippe Sandler staat voor een overstap naar Manchester City, waar hij van trainer Pep Guardiola de kans krijgt om zich in de voorbereiding te bewijzen.

,,Hij zal straks aansluiten en dan gaan we beslissen, want je moet een speler elke dag aan het werk gezien hebben. We hebben hem al zien spelen en gevolgd en we denken dat hij potentie heeft. Het gaat er nu om dat we hem helpen om een betere speler te worden. We zullen zien."