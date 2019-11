Gustavo Hamer: nu nog joker, straks de perfecte ‘6’ van PEC Zwolle?

‘Voorbeeld­prof’ Thy kan kans grijpen bij PEC, dat Van Polen weer moet missen

29 november In de jacht op een stunt tegen Feyenoord in De Kuip kan PEC Zwolle zondagmiddag (16.45 uur) hoogstwaarschijnlijk niet beschikken over Bram van Polen. De aanvoerder, die zaterdag nog zijn rentree maakte na een slepende schouderblessure, heeft te veel last van zijn enkel. Lennart Thy is wel van de partij: de Duitser begint in de spits.