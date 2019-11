Haalt Van Polen de 205? Clubicoon PEC Zwolle kan Alex Booy evenaren

In totaal verscheen Van Polen in de eredivisie 204 keer in het shirt van PEC Zwolle. Nummer één op de ranglijst met de meeste wedstrijden op het hoogste niveau, is Alex Booy (59). In de jaren 80 speelde de oud-verdediger liefst 205 eredivisieduels voor PEC Zwolle. Van Polen haalt dat aantal ook als hij zondag tegen Feyenoord binnen de lijnen verschijnt.