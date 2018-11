Halve omhaal Scamacca is het hoogtepunt bij zege Jong PEC

Ontgoochel­de Van 't Schip mist voetbal en mentali­teit bij PEC Zwolle

4 november John van 't Schip, trainer van PEC Zwolle, was met stomheid geslagen nadat zijn ploeg op dramatische wijze onderuit ging bij Fortuna Sittard (3-0). ,,Wat we vandaag hebben laten zien, lag mijlenver verwijderd van wat we willen zien.”