Hamer zag geloof terugkeren bij PEC: ‘Maar de scheids had me van het veld kunnen sturen’

,,We begonnen echt heel slap, waardoor het snel 0-3 was. Echt zonde. Want na rust had ik het gevoel dat het eerder 3-3 dan 2-4 ging worden. We hadden het geloof in een stunt, maar die eerste twintig minuten zal ik het meest onthouden”, zei Hamer na de nederlaag tegen de landskampioen.

Geloof terug

De middenvelder nam zelf het voortouw in de inhaalrace door na 35 minuten voor 1-3 te tekenen. Hij profiteerde van een fout van Edson Alvarez en passeerde doelman André Onana. ,,Ik had al het gevoel dat hij die bal niet goed ging aannemen en dat er wat te halen was”, bekende Hamer. ,,Na dat doelpunt zag je dat het geloof ineens terugkwam. We gingen hoger drukzetten. En na de 2-3 dacht ik helemaal: hier valt wat te halen.”