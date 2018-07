Hamstring zit PEC Zwolle-back Paal opnieuw dwars; donderdag MRI-scan

Paal raakte in het tweede oefenduel van PEC, op bezoek bij Genemuiden, als invaller al na twintig minuten spelen geblesseerd aan de hamstring. Vervolgens moest de revaliderende linksback de vriendschappelijke wedstrijden tegen Dalfsen en Meppen laten schieten.

Basisplaats

Tegen Excelsior, Gent en Hannover was Paal weer van de partij en liet hij bovendien zien waarom trainer John van 't Schip een basisplaats voor hem in petto had. Daardoor schoof aanvoerder Bram van Polen, vorig seizoen de linker verdediger bij PEC, naar het hart van de defensie.