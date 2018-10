Hamstringblessure voor Elbers bij verlies 'Jong' PEC Zwolle

Na 65 minuten begon Elbers ineens te hinken en meteen werd duidelijk dat zijn wedstrijd voorbij was. Het laatste deel van het duel bracht de zomeraanwinst op de massagetafel in de kleedkamer door. De eerste signalen kort na afloop waren niet positief.

Elbers was een van de vele spelers uit de hoofdmacht die maandagavond afreisde naar Friesland voor de wedstrijd van de beloften. Alle reserves en invallers van zondag, toen PEC Zwolle knap een punt meenam bij AZ, kwamen een dag later in actie in het koude Heerenveen.