Hendriks gaat trainerschap bij SVI combineren met PEC-jeugd

15:13 Reza Ghoochannejhad (31), die maandagmiddag de medische keuring heeft doorstaan in Zwolle, wordt op Deadline Day de elfde en laatste nieuwkomer bij PEC. De eredivisionist is uitgewinkeld, al houdt de clubleiding nog rekening met een vertrek van Darryl Lachman in de interlandperiode.