Henri van der Vegt nieuwe assistent-trainer PEC Zwolle

,,PEC Zwolle is de club die als een rode draad door mijn carrière loopt", stelt Van der Vegt op de website van de club. ,,Ik vind het bijzonder mooi dat ik hier als speler, bestuurder en trainer de kans krijg om eerste stappen in het betaald voetbal te zetten en mijzelf te ontwikkelen. Het is hier in Zwolle altijd heel prettig werken. Dat heb ik ook het afgelopen jaar als jeugdtrainer weer ervaren.”

Van der Vegt had het afgelopen seizoen de leiding over PEC Zwolle O16 en maakte tevens onderdeel uit van het scoutingsteam. Hij is de opvolger van Said Bakkati, die samen met hoofdtrainer Jaap Stam de overstap naar Feyenoord maakt. De geboren Kampenaar was na een spelersloopbaan die hem langs PEC, Willem II en Udinese voer, als bestuurder de voorbije jaren werkzaam voor Cambuur Willem II en RKC. Naast Van der Vegt zal Stegeman, die als hoofdcoach de overstap maakte van aartsrivaal Go Ahead Eagles, door Gert Peter de Gunst geassisteerd worden in Zwolle.

