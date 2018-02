Heracles bezorgt PEC Zwolle derde nederlaag op rij

Vrouwen PEC van hekkensluiter tot nummer drie: ‘Fantastische prestatie voor iedereen’

24 februari PEC Zwolle Vrouwen zorgde vrijdagavond voor een unicum door voor het eerst in de clubgeschiedenis het reguliere seizoen in de top 3 af te sluiten en deelname aan de kampioenspoule af te dwingen. Trainer Wim van der Wal zag het geloof in een verbluffende eindklassering gedurende het seizoen steeds verder toenemen.