Herboren Lachman ziet PEC geflatteerd winnen: Voetballend onze minste wedstrijd

,,Zo gemakkelijk ging het niet", zei Lachman, die Vito van Crooij vroeg de scoren zag openen. ,,We komen bij de eerste kans op voorsprong. Het begon daarvoor al moeizaam voor ons. We creëerden voldoende kansen, maar desondanks kregen we de grip op het middenveld maar niet te pakken.”

Op slag van rust tekende Lennart Thy voor de tweede Zwolse treffer. Daardoor leek PEC af te stevenen op een simpele zege, maar Lachman zag dat de thuisclub ook in de tweede helft de handen vol had aan de concurrent. ,,Terwijl we hadden afgesproken dat we sterk uit de kleedkamer zouden komen.”

Slaap

,,We dachten dat zij vol druk zouden zetten, maar dat gebeurde in het begin niet", vervolgde de mandekker. ,,Dan moet wij doordrukken, maar ook dat lukte niet echt. We susten onszelf in slaap na rust. Emmen kon er daardoor ook nog een paar gevaarlijk uitkomen. Gelukkig winnen we alsnog dik.”