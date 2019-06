Hereniging Stegeman en Bel Hassani in de maak bij PEC Zwolle

PEC Zwolle haalt in eerste oefenwed­strijd meteen de dubbele cijfers

29 juni De spelers van PEC Zwolle hebben de eerste wedstrijdkilometers in de benen zitten. In het snikhete Wijthmen was de ploeg van coach John Stegeman logischerwijs een maatje te groot voor de amateurs van FC Dalfsen (0-11).