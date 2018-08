Herhaling van vorig jaar: weer pakt PSV in blessuretijd de zege in Zwolle

Twee helften, twee gezichten. PEC Zwolle liet zaterdagavond tegen PSV zien dat het zich terug kan knokken uit een uitzichtloze situatie. Toch ging het, net als vorig seizoen in de thuiswedstrijd, wéér mis in blessuretijd (1-2).

PSV was voor rust de betere, PEC Zwolle in de tweede helft. Het verschil tussen beide helften was het verschil tussen dag en nacht, tussen zwart en wit. Het leverde de ploeg echter geen punten op.

In de hoop het tij te keren, voerde trainer John van 't Schip vier wijzigingen door in zijn basisploeg. Twee waren uit noodzaak: routiniers Dirk Marcellis en Diederik Boer raakten afgelopen week geblesseerd aan hun knie en ontbraken tegen PSV. Zij werden vervangen door de jonge Sepp van den Berg en reservedoelman Mickey van der Hart. Verder bracht Van 't Schip Rick Dekker en Denis Genreau in de ploeg, wat ten koste ging van Gustavo Hamer en Zian Flemming.

Strafschop

PEC Zwolle had een droomstart kunnen krijgen toen scheidsrechter Björn Kuipers de bal al na een minuut op de stip legde. PSV-keeper Jeroen Zoet torpedeerde Mike van Duinen, maar maakte die fout niet veel later goed door de penalty van diezelfde Van Duinen uit de hoek te ranselen. Geen vroege 1-0 dus.

Na die gemiste strafschop voerde PSV lange tijd het hoogste woord. De Eindhovenaren kregen de ene na de andere kans, maar onder anderen Denzel Dumfries (van dichtbij over) en Hirving Lozano (zijnet) kregen de bal er niet in. Vijf minuten voor rust was het wél raak; spits Luuk de Jong kopte raak uit een voorzet van Lozano (0-1).

Ehizibue aanvoerder

Na rust stond er plotseling een heel ander PEC Zwolle. Een ploeg die frisser en gedurfder voetbalde, daar had PSV het zichtbaar lastig mee. Direct resulteerde dat in de gelijkmaker. Vito van Crooij, die tot dan toe onzichtbaar was, schoot de bal fraai achter de kansloze keeper Zoet (1-1). De jacht naar de voorsprong werd daarna volop geopend door PEC Zwolle, dat aanvoerder Bram van Polen vlak na rust gewisseld zag worden. De band werd om de arm van Zwollenaar Kingsley Ehizibue geschoven.

PEC Zwolle bleef jagen op de winnende treffer, maar de opgelegde kansen waren niet aan de thuisploeg besteed. In blessuretijd ging PSV er wederom met de zege vandoor. Net als vorig seizoen. Toen scoorde Nicolas Isimat-Mirin, nu was Luuk de Jong in de slotseconden de matchwinner.

PEC Zwolle - PSV 1-2 (0-1). 41. Luuk de Jong 0-1, 48. Vito van Crooij 1-1, 90+4. De Jong 1-2. Bijzonderheid: Mike van Duinen mist strafschop.