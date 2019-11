Herstelde PEC-leider Van Polen overwoog te stoppen: ‘Ik was wel ineens een veel leukere papa’

VIDEOBram van Polen (34) kende donderdagmiddag in en tegen Köln een verdienstelijke rentree bij PEC Zwolle (0-0). Over de langste herstelperiode in zijn loopbaan, waarom hij overwoog te stoppen en zijn onveranderde zorgen om zijn dolende club. ,,PEC is weinig opgeschoten.”

Een ietwat onverzorgde Köln-supporter wacht met zijn mobiel in de ene en zijn in winterkleding gehesen hond in de andere op de PEC-spelers na de 0-0 op Franz Kremer-trainingscomplex. Het duurt even, maar dan sloft eindelijk een rits Zwollenaren de kleedkamers uit, met Jan de Groot voorop. ,,Hier Jan, je broer wil met je op de foto.”

Stoppen?

Bram van Polen is terug en de materiaalman zal het weten. Dat de mandekker weer een wedstrijd voetbalde was vier maanden geleden zo vanzelfsprekend nog niet. ,,Ik was wel even bang dat ik misschien nooit meer zou voetballen. Ik heb ook overwogen te stoppen.”

Zijn twijfels waren het hevigst in Epe, waar PEC in juli het jaarlijkse trainingskamp belegde ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De aanvoerder, die jarenlang haast blessurevrij en moeiteloos meedraaide in de eredivisie, zat er even helemaal doorheen. De reden: zijn schouder. Hij blesseerde zijn gewricht eind vorig seizoen en toen hij weer meedeed tegen Hattem en FC Emmen in de oefencampagne, leek er nog niet veel aan de hand.

Spuit

,,Toen had ik er een spuit in gehad en kon ik er weer even tegenaan”, blikt Van Polen terug. ,,Daarna kwam de pijn weer, ook omdat ik er nog een keer op viel. De pees bleek ook nog eens gescheurd waardoor ik voor de keuze kwam te staan. Een operatie en een half jaar revalideren, met goede hoop dat de schouder goed zou helen, of helemaal stoppen. Die schouder moet ik namelijk nog wel de rest van mijn leven gebruiken. Daar heb ik het met het thuisfront ook uitvoerig over gehad.”

Met dat thuisfront nam hij in afweging dat hij niet zo abrupt wilde en kon stoppen. De verdediger besloot tot een ingreep en daar zou zijn gezin geen spijt van krijgen. Van Polen vond zich ineens niet dagelijks terug in het stadion, maar in de praktijk van fysiotherapeut Arjan Louwen.

Volledig scherm Bram van Polen heeft in een oefenduel met FC Köln (0-0) zijn rentree gemaakt bij PEC Zwolle. De aanvoerder vecht hier een duel uit met spits Anthony Modeste. © Orange Pictures/Raymond Smit

,,Daar kon ik goed en hard revalideren, en hoewel ik weinig invloed kon uitoefenen op de groep, was dat ook wel weer lekker. Ik neem de shit van de club namelijk altijd mee naar huis. Dan is het wel lekker om niet middenin de malaise te zitten. Ja, ik was er een dag in de week. Dan praat je wat maar je wil ook niet meteen de betweter uithangen. Dit beviel me prima. Ik was ineens een veel leukere papa.”

Zorgwekkend

De vraag is of hij de komende weken nog net zo leuk zal zijn. Van Polen hervatte vorige maand de individuele training en eerder deze maand sloot hij aan bij de groep die al behoorlijk wat dreunen incasseerde. PEC vindt zich na de nederlaag bij Twente, waar de leider voor het eerst bij de selectie zat, terug onder de degradatiestreep.

,,Ik vind het deels wel zorgwekkend hoe we ervoor staan. Er zijn veel momenten waar we elkaar gewoon scherper moeten houden. Het voetbal is bij vlagen heel aardig. We zijn een team met goede individuele voetballers, maar we moeten veel meer met elkaar bezig zijn. Hoe ik dat voor me zie? Nou, gewoon met elkaar praten over het voetbal. Je mag elkaar af en toe ook wel opjagen tijdens trainingen. Dat is alleen maar goed.”

Cruciaal

Van Polen moet zijn eerste eredivisieminuten van het seizoen nog maken of hij uit zijn zorgen, zoals hij dat de afgelopen jaren wel vaker en kraakhelder deed. Daarin is de aanvoerder weinig veranderd. ,,We zijn ten opzichte van vorig seizoen weinig opgeschoten. Dat kun je wel concluderen. Er wacht ons voor de winterstop nog een zwaar programma ook. Fortuna is de eerste tegenstander en die wedstrijd is meteen cruciaal. Die moeten we winnen.”

En zijn wedstrijd? Van Polen stond, nadat hij voormalig teamgenoot Kingsley Ehizibue een stevige knuffel gaf, in het hart van de defensie geposteerd en slaagde met verve bij zijn comeback tegen de Bundesligaclub, die net als PEC een handvol basisspelers miste.

Clubicoon Van Polen keek dan ook tevreden terug op zijn eigen optreden en dat van PEC in de doelpuntloze remise. ,,Dit was wel weer lekker. Ik ben nog nooit zo lang uit de roulatie geweest. Dinsdag doe ik mee tegen Jong PEC en daarna ben ik weer helemaal beschikbaar. Eindelijk.”